В своем Telegram-канале Гайдай сообщил, что коллаборанты начали сбегать из Сватового и Кременной в другие населенные пункты области. Предатели Украины понимают, что освобождение региона от российской оккупации неизбежно, информирует «НБН».

Руководитель Луганской ОВА подтвердил, что Белогоровка полностью находится под контролем ВСУ, там украинские защитники ежедневно отбивают вражеские атаки.

Глава военной администрации добавил, что Российская Федерация на направлениеСватово-Кременная продолжает перебрасывать больше оккупантов.

Дома в селах, которые захватчики занимали вдоль линии фронта, практически пустые, всех отправляют на поле боя.

«Рашисты «проседают» на этом направлении и зарываются в «норы»», — подчеркнул Гайдай, отметив, что украинские войска продвигаются вперед.

Ранее руководитель Луганской ОВА рассказал, почему российские оккупанты начали расстреливать мирных жителей региона.