В интервью ВВС глава оборонного ведомства заявил, что войска Российской Федерации каждый день теряют «приблизительно 500 или 600» военных, в то время, как наша армия – десятую часть этого, информирует «НБН».

Также Резников прокомментировал ситуацию в городе Соледар Донецкой области. По словам министра обороны, она очень сложная, но под котролем украинских защитников.

Руководитель Минобороны отметил, что россияне «волна за волной» бросают наемников ЧВК «Вагнер» на захват города, что приводит к большому количеству смертей оккупантов.

Резников добавил, что «вагнеровцы» должны предоставить какие-то доказательства, чтобы показать, что они лучше, чем регулярная армия страны-агрессора.

Напомним, что украинские военные рассказали о проблемах заключенных-боевиков ЧВК «Вагнер» в Соледаре.