Пригожин и российские «военные корреспонденты» в последние дни запустили фейк о том, что в Соледаре украинские защитники якобы находятся в окружении, информирует «НБН».

Источники среди военных сообщили «24 каналу», что российские захватчики несут в Соледаре большие потери, погибая не только от ударов ВСУ, от мороза, но и от рук своих сослуживцев.

Сложное положение в Соледаре у российских заключенных, которые воюют в составе ЧВК Пригожина. «Вагнеровцев» гонят вперед обученные оккупанты, где их «встречает» украинская оборона.

««Вагнеровцы» находятся в окружении – с одной стороны Вооруженные силы России, с другой – наши. Зэков гонят вперед наемники. Наши отражают атаки и зеков, и наемников», — рассказали источники журналистам.

Кроме того, любое ранение путинских солдат в Соледаре равно смерти, поскольку эвакуировать их оттуда невозможно.

Напомним, что работу оккупантов в Соледаре оценил спикер Путина Дмитрий Песков.