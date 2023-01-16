В интервью каналу СВС министр обороны заявила, что Канада как можно скорее отправит в Украину систему NASAMS и боеприпасы к ней. Чиновница подчеркнула, что речь идет не о годах, информирует «НБН».

По словам Ананд, передача системы противовоздушной обороны и снарядов к ней может включать несколько поставок. Ключевым фактором при покупке зенитного ракетного комплекса для Украины стали тесные партнерские отношения Канады с США.

При этом глава Минобороны сосредоточена на закупке оборудования для армии своей страны, несмотря на то, что правительство пытается поддержать Украину.

«Нет никаких сомнений в том, что мы изучаем возможности, необходимые всем, включая канадские вооруженные силы», — отметила чиновница.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины рассказали, когда в нашей стране будут развернуты системы противовоздушной обороны Patriot.