Эксперт рассказал, что российские захватчики на Бахмутском направлении начали применять новую тактику: ночью оккупанты группами заходят на окраины города с тепловизорами, пытаются прощупать и прорвать оборону, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Несмотря на усилия «освободителей», украинские военные держат оборону и не пропускают врага дальше. Также идут тяжелые бои в селе Клещеевка под Бахмутом, там также россияне пытаются прорваться небольшими группами.

«Они прощупывают оборону, если не удалось пройти в одном секторе, они пробуют в другом. Такие попытки идут постоянно, потому что людей они не жалеют, они штурмуют, умирают, а за ними идут новые», — отметил Погорелый.

По словам эксперта, враг также активно использует артиллерию, не жалея снарядов на некоторых направлениях. В отличие от украинских артиллеристов, которые бьют точно в цель, россияне просто обстреливают весь район, уничтожая все под ряд, поскольку результат им не важен.

Отметим, что в Сети опубликовали видео уничтожения оккупантов под Бахмутом украинскими артиллеристами.