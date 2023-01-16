Как передает «НБН«, об этом сказано в сообщении на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

Так, представители украинского военного командования напомнили, что на белорусской территории с сегодняшнего дня, 16 января, проводятся совместные летно-тактические учения подразделений авиации российских и белорусских Вооруженных сил. Для проведения тренировок задействована боевая авиация обеих государств.

«В качестве проведения совместных учений враг активизировал свою боевую подготовку на территории Беларуси. Принимая во внимание этот факт можно сказать, что риск нанесения ракетных и авиационных ударов именно с белорусской территории растет», — подчеркнули в Генеральном штабе.

Следует отметить, что в Беларуси продлен запрет до 1 апреля текущего года на совершение полетов над югом страны для гражданских самолетов. Это означает сохранение угрозы нанесения ударов оттуда по территории нашей страны. О вероятности такого сценария заявлял и замглавы Главуправления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Напомним, ранее в Генштабе назвали область, на которую могут пойти в наступление захватчики в случае полного захвата Донецкого региона.