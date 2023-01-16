Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в социальной сети «Фейсбук».

Отмечается, что защитники Украины уничтожили врага на Бахмутском направлении, атаковав позиции россиян в лесополосе.

Дословно из обнародованного военными сообщения:

«В частности, был ликвидирован личный состав врага, разрушены два блиндажа, уничтожен броневик, автомобиль, а также боекомплект».

Также в посте говорится, что это работала 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

Ранее мы писали о том, что в Национальной гвардии Украины рассказали о том, угрожает ли потеря Соледара окружением Бахмута.