Ильенко сообщил, что, несмотря на смену тактики россиянами, они несут значительные потери в живой силе при попытке охватить Бахмут с юга и севера, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам офицера, трудно сказать, усиливаются ли обстрелы в городе, поскольку армия Путина постоянно наносит по нему удары. Однако, по сравнению с тем, что было летом, возможности у ВС РФ для артиллерийского огня, вероятно, снизились, но атак все равно много.

Военный отметил, что захватчики ведут хаотические обстрелы, часто бьют по жилой застройке и уже давно в Бахмуте нет ни одного целого дома.

Кроме того, россияне пытаются штурмовать фланги на этом направлении, чтобы охватить город. Для этого враг применяет авиацию, артиллерию и другие средства.

Офицер заверил, что украинские защитники также используют авиацию, артиллерийские средства, уничтожая российские войска.

Ранее эксперт рассказал о новой тактике «второй армии мира» под Бахмутом.