Во вторник, 17 января, премьер-министр Украины сообщил, что последние массированные обстрелы войск России имели деструктивные последствия, информирует «НБН».

По словам Шмыгаля, в результате масштабной атаки РФ были повреждены объекты генерации – один блок тепловой электростанции на востоке и восемь блоков ТЭС на западе Украины.

Также оккупанты ударили по трем магистральным подстанциям и одной воздушной линии. Все это привело к росту дефицита мощности в энергетической системе, из-за чего с 15 января в некоторых областях применяют аварийные отключения света.

«Однако энергосистема выстояла, осталась целостной и управляемой. В круглосуточном режиме продолжаются ремонтные работы», — рассказал глава Кабмина.

Шмыгаль заверил, что правительство ежедневно работает над тем, чтобы в нашу страну поступало больше трансформаторов, генераторов и другого оборудования для ликвидации повреждений.

Ранее в НЭК «Укрэнерго» предупредили украинцев о том, что аварийных отключений электричества может быть больше.