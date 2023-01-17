Соболевский рассказал, что украинские защитники для деоккупации Херсонщины не используют план блицкриг и масштабные наступательные операции, информирует «НБН» со ссылкой на «ТСН».

«Мы вернем все наши территории. Сейчас тактика ВСУ, применяемая на левобережье, аналогична той, что была во время освобождения правобережья», — объяснил чиновник.

Также представитель Херсонского облсовета подчеркнул, что самое главное – сохранение жизни наших защитников.

Соболевский напомнил, что важно сохранять режим информационной тишины, когда идет речь о движении наших войск и военной ситуации на левом берегу Днепра.

Чиновник не стал делать какие-либо прогнозы о сроках полного освобождения области от российской оккупации.

«Это может произойти раньше, позже… Самое главное, что это произойдет», — констатировал представитель облсовета.

Ранее генерал США озвучил сроки деоккупации Крымского полуострова ВСУ.