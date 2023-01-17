Как передает «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду«, об этом пишет авторитетное издание Bloomberg со ссылкой на заявление главы правительства этой страны Марка Рюгге.

В свою очередь представительница оборонного ведомства Нидерландов Саша Лувофф заявила, что ее страна все время изучает все новые способы оказания поддержки Украины в военной сфере. При этом для страны основным приоритетом остаются военные поставки в Украину.

Отметим, что военнослужащие Нидерландов используют систему противовоздушной обороны Patriot с 1987 года. Данные ракеты принадлежат к классу «земля-воздух», у них есть способность наносить удары по самолетам, вертолетам, баллистических и крылатых ракет на высоте до 20 километров и расстоянии до 60 километров. Среди стран Европы ЗРК Patriot на вооружении есть только у Германии, Испании и Нидерландов.

Ранее в МИД Украины высказались о том, когда ВСУ смогут развернуть ЗРК Patriot на территории нашей страны.