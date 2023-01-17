В эфире телеканала FREEДОМ Череватый рассказал, что у захватчиков сейчас осторожный «писк» о том, что они якобы добились успеха в Соледаре, информирует «НБН».

«Если же вы такие храбрые и все захватили, то почему не показываете это подробно. А у них все осторожно», — сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Он отметил, что оккупанты эту недопобеду делят между «вагнеровцами» и кадровыми военными Российской Федерации. Череватый добавил, что «освободители» не могут захватить десятитысячный город и лгут о том, что взяли его под контроль.

По его словам, даже там, где путинские солдаты продвинулись, их накрывают из артиллерии. Захватчики пытаются спрятаться от обстрелов в уцелевших зданиях, поскольку огонь по ним ведется жесткий.

«Это просто бравада. Захватить поселок не смогла регулярная армия, а взяла какая-то стая преступников, штрафбат? Тогда возникает вопрос, армия ли это вообще», — резюмировал Череватый.

Ранее в Нацгвардии рассказали, грозит ли потеря Соледара окружением Бахмута.