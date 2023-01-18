Как сообщает «НБН«, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Принимая во внимание опыт войны, который на сегодняшний день есть у меня и всего общества, речь не идет об несчастном случае. Это все результат войны, причем не только на поле боя, у нее есть сразу несколько направлений. Отныне не существует несчастных случаев, это все является результатом войны. Любое происходящее событие», — сообщил он.

В то же время Зеленский добавил, что все смерти являются результатом развязанной Россией войны в отношении Украины. Более того, глава государства в ответ на вопрос, опасается ли он за свою безопасность, сказал, что это не волнует его.

Как известно, сегодня утром в Броварах разбился вертолет, на борту которого находились глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, выжить не удалось никому. Представители СБУ рассматривают три версии падения вертолета.