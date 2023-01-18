Депутат Московской государственной думы Евгений Ступин пытался оказать содействие семье «вагнеровца», который пропал без вести в Украине, отправив запрос в Минобороны РФ, поскольку в ЧВК информацию предоставлять отказались, информирует «НБН».

Ответ на обращение Ступина пришел от самого Герасимова, о чем депутат сообщил в своем Telegram-канале. В письме командующего оккупантов было сказано, что ЧВК «Вагнер» не входит в состав ВС РФ.

Кроме того, глава российского Генштаба заявил, что оборонное ведомство не может помочь семье боевика Пригожина независимо от того, соглашался ли наемник служить добровольно либо оказался на фронте на «иной основе».

Напомним, что в Министерстве обороны США рассказали, кто на самом деле отдает приказы отправлять «каторжников» ЧВК «Вагнер» на фронт в Украину.