Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы чрезвычайных ситуаций, по состоянию на четырнадцать часов было обнаружено четырнадцать погибших. Из них один ребенок, а также девять человек, находящихся на борту воздушного судна. Травмы получили еще двадцать пять человек, из которых одиннадцать – это дети. Все пострадавшие были госпитализированы.

Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы в самом здании детского сада. По настоящее время остается неизвестной судьба еще одного ребенка.

При исполнении служебных обязанностей погибли:

▪️Монастырский Денис – министр внутренних дел Украины

▪️Енин Евгений – первый заместитель Министра внутренних дел Украины

▪️Лубкович Юрий – государственный секретарь МВД Украины

▪️Шутяк Татьяна – заместитель руководителя Патронатной службы МВД Украины

▪️Павлушко Михаил – начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ

▪️Анацкий Николай – ведущий инспектор Департамента коммуникации

▪Василенко Александр – командир воздушного судна – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения.

▪️Коваленко Константин – пилот авиационной эскадрильи специального назначения.

▪️Касьянов Иван – бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах, прапорщик службы гражданской защиты.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подтвердил информацию о том, что в результате падения вертолета в Броварах погиб глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский.