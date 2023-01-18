Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Чтобы остановить маневр российско-оккупационных сил, украинские бойцы навязали оккупантам стрелковый бой, а также запросили поддержку. От обхода рубежа враг вынужденно отказался и попытался захватить позиции пограничного подразделения».

В Государственной пограничной службе Украины добавили, что атаку произвели пограничники-минометчики, а также артиллерия Вооруженных сил Украины. Сам бой длился между сторонами порядка двух часов.

За это время российские военные потеряли двенадцать человек. Из них пять убитыми и еще семь раненными.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что офицер Национальной гвардии Украины рассказал о том, помогла ли смена тактики оккупантов добиться успеха на Бахмутском направлении.