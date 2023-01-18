Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Интерфакс-Украина«, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В том числе, политик отметил, что начатая в феврале прошлого года полномасштабная военная агрессия России против Украины «оказала влияние на всех нас».

«Россия уже в полной мере потерпела неудачу в плане достижения своих империалистических целей. Украина продолжает себя защищать с большим успехом и невиданным мужеством», — сказал канцлер Германии.

Более того, Олаф Шольц подтвердил намерение официального Берлина в дальнейшем оказывать поддержку Украине столько времени, сколько в этом будет потребность.

«Чтобы война закончилась, агрессия, развязанная Россией, должна завершиться неудачей. Как раз поэтому мы осуществляем поставку вооружения в Украину, проводя консультации с нашими союзниками», — сказал он.

Вместе с тем глава правительства Германии добавил, что 2022 год стал поворотным в немецкой политике, так как страна отныне не является зависимой от российского газа, угля и нефти.