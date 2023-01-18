В своем Telegram-канале руководитель ОВА сообщил, что российские захватчики в ночь на среду, 18 января, продолжали ведение огня на разных участках по всему фронту на Донетчине, информирует «НБН».

Кириленко отметил, что в результате вражеских обстрелов были повреждены шесть домов в селе Орловка, есть пострадавший. Также повреждены три дома в городе Курахово, зафиксированы периодические обстрелы окрестностей Марьинской общины.

Чиновник подчеркнул, что остается напряженной ситуация в Соледарской общине на Горловском направлении. Россияне наносят удары по Парасковеевке, Раздолевке, Федоровке и окрестностях Соледара. Информация о пострадавших не поступала.

Глава областной военной администрации добавил, что помимо этого было громко на Лисичанском направлении и в окрестностях Звановской общины. В Лиманской общине поврежден дом в Тернах, зафиксировано почти 20 прилетов по Торскому и Заречному. По предварительной информации обошлось без жертв.

Ранее в ВСУ прокомментировали заявления оккупантов о «захвате» Соледара.