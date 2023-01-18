Как передает «НБН«, об этом сказано в сообщении на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

«Российские оккупанты не отказались от практики мародерства на временно оккупированных территориях. В частности, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Братолюбовка и Нижние Серогозы Херсонской области захватчики, которые перемещаются группами по 10-15 человек, проводят обыски пустующих помещений местных жителей», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские захватчики будут пытаться создать на временно оккупированных территориях Украины так называемые «нотариальные округа» исходя из норм действующего российского законодательства. Подобным образом они хотят узаконить оформление и переоформление имущества, изъятого у мирных жителей. Более того, российские захватчики и дальше занимаются мародерством и продолжают террор мирных жителей на временно неподконтрольных Украине территориях.