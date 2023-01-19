В интервью ВВС польский военачальник отметил, что возможность нового нападения армии Путина в конце зимы или начале весны существует. Он обратил внимание на то, что после поражения оккупантов весной и летом, начиная с октября, они начали накапливать силы в районе российских городов Брянска, Курска и Воронежа, информирует «НБН».

Скшипчак добавил, что для этого россияне проводят масштабную мобилизацию. Несмотря на то, что набор в путинские войска происходит хаотично, у них есть резерв из 1,2 миллиона человек, из них 300 000 проходят подготовку к войне.

По мнению генерала, ВС РФ могут атаковать Украину со стороны Брянска, Курска и Воронежа, двигаться оттуда в южном направлении, на запад от Харькова, вдоль реки Ворскла. При таком раскладе под ударом окажутся Полтава и Днепр. Оккупанты могут попытаться соединить свои силы с этого направления с теми, которые сейчас воюют в районе Бахмута и Соледара Донецкой области.

Военный отметил, что белорусское направление будет только отвлекать внимание. Он убежден, что глава РФ Владимир Путин сегодня вынужден перейти к стратегии малых шагов, которую он применил в 2014 году на Донбассе. Сейчас диктатор может нацелиться на оккупацию части Харьковской области, Запорожской области, Херсонщины, Луганщины и Донетчины.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили о подготовке армией РФ нескольких вариантов наступления.