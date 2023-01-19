В четверг, 19 января, на брифинге Харченко заявил, что ситуация с энергоснабжением в стране улучшится не раньше февраля, информирует «НБН».

Он сообщил, что после последней масштабной атаки Российской Федерации в украине возник острый дефицит электроэнергии, поскольку в результате обстрелов были повреждены угольные электростанции.

Директор Центра исследований энергетики отметил, что под удар оккупантов попали 9 энергоблоков ТЭС и трансформаторные подстанции НЭК «Укрэнерго».

«Когда мы говорим о генерации, то здесь очень быстрое восстановление невозможно. Речь идет о неделях», — объяснил Харченко.

По его словам, первые результаты восстановления энергоблоков будут ощутимы в середине февраля. На сегодня самая сложная ситуация со светом в Киеве, прифронтовых районах, Херсоне, части Харьковской области и на Одесчине. В ближайшие 2-3 недели ситуация в этих регионах существенно не улучшится.

Напомним, глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал о состоянии энергосистемы после последней масштабной атаки РФ.