В своем Telegram-канале руководитель ОВА сообщил, как продвигается деоккупация Луганской области. По словам чиновника, все контрнаступления, которые путинские войска пытались устроить в регионе, ВСУ отразили в районе Белогоровки и со стороны Сватового, информирует «НБН».

Гайдай рассказал, что сейчас идут тяжелые бои в районе Дибровы на подступе к Кременной. Россия перебросила в область допонительные силы, в том числе кадровых военных, однако это существенно ситуацию не изменило. Армия Украины продолжает продвигаться вперед, ежедневно уничтожая по 4-6 единиц тяжелой техники захватчиков.

Кроме того, накануне кучка «освободителей» не справилась с управлением крупногабаритной техники, в результате чего она была ликвидирована. Однако руководству оккупанты доложили, что их якобы подвели ВСУ.

Ранее в Донецкой областной военной администрации расказали, что происходит на фронте в регионе.