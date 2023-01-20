В Службе внешней разведки Германии предупредили о том, что Российская Федерация в случае захвата Бахмута, не остановится лишь на этом городе. Оккупация населенного пункта откроет возможность армии Путина продвинуться вглубь Украины.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

Специалисты отмечают, что захватчики якобы действовали в Бахмуте с особой строгостью, военное руководство страны-агрессора бросало оккупантов в бой, несмотря на колоссальные потери.

Журналисты пишут, что представители Службы внешней разведки ФРГ на секретном совещании в Бундестаге сообщили, что войска Украины ежедневно теряют трехзначное количество защитников в боях со «второй армией мира». Однако доказательства этому заявлению не предоставили.

Ранее в Нацгвардии Украины рассказали, грозит ли потеря Соледара окружением Бахмута.