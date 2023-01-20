Как информирует «НБН» со ссылкой на FAZ, речь идет о тридцати единицах танков «Леопард», которые в свое время Словакии и Чехии передала Германия.

Согласно информации источника в дипломатических кругах, Братислава и Прага поддержат поставки танков Leopard для нужд Вооруженных сил Украины. Эти государства уже успели передать Киеву танки советского производства.

Отмечается, что в рамках так называемого «кольцевого обмена» Германия дала свое соглашение на замену советских танков на меньшее количество «Леопард» 2 А4. Конечно же, это не последняя модель данного типа танков.

Согласно имеющемуся плану, Берлин должен поставлять два танка за один месяц. По всей видимости, первые единицы данной техники Чехия и Словакия уже получила, а в декабре стартовала подготовка экипажа.

В материале издания говорится, что на сегодняшней встрече в формате «Рамштайн» стороны могут согласовать поставки танков для Украинского государства.

Авторы издания также отмечают:

«В общей сложности, речь идет о тридцати танках «Леопард», которые были скуплены и поставлены на хранение промышленностью после списания со складов Германии и Швейцарии».

Ранее стало известно о том, что Шольц во время разговора с Байденом озвучил условие для передачи Украине танков «Леопард».