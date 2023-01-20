Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду«, об этом после завершения встречи Контактной группы поддержки Украины на немецкой авиабазе Рамштайн заявил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли.

«Выгнать российские силы с украинской территории военными действиями на протяжение этого года будет очень непросто. Я не говорю, что это невозможно или что это не случится, но это достаточно трудно. На фронте нужно стабилизировать ситуацию и, с моей точки зрения, это будет зависеть от процесса обучения, от наличия оборудования, и я считаю, что у Украины будет возможность для проведения наступательных операций как на тактическом, так и на стратегическом уровнях», — пояснил Милли.

Также военнослужащий признал, что, с точки зрения военных действий, сейчас сложились очень непростые условия, а линия фронта уже занимает большую территория.

«Линия фронта распространяется от Харькова до Херсона, и она является статичной в большей или меньшей степени, кроме Соледара, Бахмута. Это огромная территория и там продолжает находиться много российских сил, которые оккупировали Украину», — сказал Милли.

Ранее мы уже писали о том, что в службе внешней разведки Германии рассказали, что будет в случае оккупации россиянами Бахмута.