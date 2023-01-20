В своем отчете эксперты ISW отмечают, что угроза вторжения российских войск с белорусской территории остается, но, вероятно, оккупанты пойдут в наступление не раньше осени 2023 года, информирует «НБН».

Американские аналитики пишут, что активность путинской армии в РБ указывает на то, что атака на Украину в начале этого года остается маловероятной и угроза выглядит более серьезной осенью.

К этому времени страна-агрессор завершит ежегодный призывной цикл осеннего 2022 года и будет находиться в цикле весеннего 2023 года. Возможно РФ завершит один или несколько дополнительных призывов в запас.

Кроме того, отсрочка вторжения позволит оккупантам достаточно подготовить военную промышленность, чтобы обеспечить большую долю необходимых материалов для повторного нападения с территории РБ.

Ранее аналитики Института изучения войны озвучили сценарии того, как Россия может вести войну против Украины в этом году.