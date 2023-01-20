Эксперт заявил, что российские войска могут либо увеличить свои возможности за счет проведения мобилизации, либо действовать сейчас собранными силами, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Шарпа, в случае набора в армию Путина не исключено, что оккупанты попытаются реализовать более амбициозные цели. Но такой сценарий является бесперспективным ввиду низкой боеспособности новых соединений, дефицита кадров, техники, относительного снарядного голода в ВС РФ.

Обозреватель рассказал, что под Бахмутом захватчики используют тактику выдавливания войск Украины и могут расширить ее на большие участки фронта.

«Например, реализовать попытку выйти в Константиновку, Часов Яр и охватить Северск, чтобы дальше двигаться в Славянск и Краматорск. То есть тот же Бахмут, но на более широком участке. Возможны неожиданности, ведь есть и южное направление», — отметил Шарп.

Используя эту тактику, оккупанты надеются на то, что где-то случится крах украинской обороны и они смогут развить его в серьезный успех.

Напомним, что российские оккупационные силы получили от кремлевского диктатора Владимира Путина новый дедлайн захвата Донбасса.