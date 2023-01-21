Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Общественное«, с целью отдать последнюю честь погибшим в результате крушения вертолета в Броварах прибыли, в частности, президент Владимир Зеленский и Кирилл Буданов – руководитель Главного управления разведки.

Со слов Буданова, его с Денисом Монастырским и другими представителями МВД связывали достаточно дружеские отношения. В том числе, он был хорошо знаком с Евгением Ениным.

«Это личная потеря, так как у меня были достаточно дружеские отношения, в первую очередь, с Денисом Анатольевичем и другими людьми. Для всего государства — это огромная потеря. Уверяю вас, что, если бы не Денис Анатольевич, все могло быть совершенно иначе не в хорошую сторону. Он – действительно герой этого государства», — сказал Буданов.

Отметим, что церемония прощания с руководством МВД состоялась в Украинском доме. С целью почтить память руководства также прибыли глава Офиса президента Андрей Ермак, советник главы МВД Антон Геращенко, омбудсмен Дмитрий Лубинец и нардепы.