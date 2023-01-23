В интервью «Укринформ» заместитель Буданова рассказал, что оккупанты могут бросать на фронт больше бойцов элитных подразделений, в том числе и десантников, информирует «НБН».

По словам Скибицкого, это типичная стратегия нового командующего армией Путина в Украине Валерия Герасимова. Он отметил, что наши военные видят, как сейчас перемещаются и куда перегруппируются подразделения воздушно-десантных войск ВС РФ.

«Это и есть почерк Герасимова», – отметил представитель разведки.

Подобная стратегия отслеживалась и в начале полномасштабного вторжения путинский войск. Тогда по всем направлениям во втором эшелоне шли десантники РФ, и они выполняли основную роль во время наступления на столицу.

«Мы ожидаем, что и сейчас будет более активное применение воздушно-десантных войск. Видимо, именно на этом фоне и возникли недоразумения между Герасимовым и командующим воздушно-десантными войсками», — добавил Скибицкий.

После скандала генерал-полковника михаила Теплинского уволили с должности командующего ВДВ России. Причиной стала именно стратегия Герасимова, поскольку при его руководстве захватчиками за первые полгода десантные подразделения были наполовину выбиты.

Ранее в ГУР сообщили, какой новый дедлайн захвата Донбасса Путин установил Герасимову.