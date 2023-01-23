В интервью норвежскому телеканалу TV 2 военачальник заявил, что почти 180 000 захватчиков РФ получили ранения либо были ликвидированы в ходе войны в Украине, информирует «НБН».

По словам Кристофферсена, потери украинских защитников в ходе полномасштабного вторжения россиян, вероятно, составляют более 100 000 убитых и раненых бойцов.

Командующий норвежских вооруженных сил добавил, что еще погибли приблизительно 30 000 мирных украинцев.

Напомним, что в начале января в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины спрогнозировали количество потерь, которые понесут путинские войска за следующие 4-5 месяцев.