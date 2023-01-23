Об этом пишет российское издание Meduza и Telegram-канал «Русь сидящая». Глава общественного движения «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила, что, по данным организации, на конец декабря завербовали 42-43 тысячи заключенных, информирует «НБН».

Она отметила, что сейчас таких наемников, вероятно, уже за 50 000, из них на фронте в Украине 10 000, потому что остальные боевики либо ранены, либо ликвидированы, либо пропали без вести, либо сдались в плен, либо дезертировали.

Романова подчеркнула, что «вагеровцы» «со страшной силой» начали сбегать с поля боя в Украине еще осенью. Многие вооруженные наемники-заключенные вернулись в РФ.

По ее мнению, владелец ЧВК Пригожин не ведет статистику о дезертирах и пропавших, он просто всех записывает в перечень погибших. Подтверждает эти слова то, что многие родственники заключенных-боевиков получают от компании пустые гробы.

Ранее количество «вагнеровцев», которые воюют в Украине, озвучила разведка Великобритании.