Социологи поинтересовались у украинцев, готовы ли они терпеть сокращение рабочих мест, регулярные отключения электроэнергии и водоснабжения, рост цен на продукты и другие трудности, связанные с войной, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Результат социологического опроса Института социологии НАН Украины показал, что 69% респондентов готовы сколько угодно терпеть все неудобства ради победы родной страны в войне.

23,9% опрошенных признались, что готовы терпеть нынешние и будущие трудности, связанные с полномасштабным вторжением РФ, однако только ограниченное время. Остальные 4,6% граждан ответили, что не готовы сейчас мириться с проблемами, вызванными войной.

Ранее социологи поинтересовались у украинцев, хватает ли им денег на жизнь.