В интервью «Укринформу» представитель военной разведки заявил, что в ближайшие месяцы будет вктивизация боев на Донецком и Луганском направлениях, информирует «НБН».

Заместитель Буданова, комментируя новый дедлайн оккупации Донбасса для нового командующего оккупантов, отметил, что глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов не выполнил задание, которое поставил перед ним кремлевский диктатор Владимир Путин.

«Да, февраль-март будут активные боевые действия, и именно в Луганской и Донецкой областях», — заявил Скибицкий.

Представитель ГУР сообщил, что Россия перебрасывает 2-ю механизированную дивизию 1-й танковой армии из Республики Беларусь, поэтому не исключено наступление путинских оккупационных войск на Купянском направлении.

«Возможно и возобновление наступательных действий с целью возвращения под контроль ранее захваченных врагом территорий в Луганской области», — добавил заместитель Буданова.

Также Скибицкий оценил стратегию Герасимова в войне против нашей страны.