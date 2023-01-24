В эфире телеканала FREEДОМ эксперт сообщил, что страна-агрессор может нанести не менее четырех масштабных ракетных ударов по энергосистеме Украины до завершения отопительного сезона, информирует «НБН».

По словам Рябцева, говорить о полном возобновлении энергетической системы можно только после победы над российскими оккупантами.

«Невозможно по щелчку пальцев построить энергетическую станцию. Тем более невозможно построить современную электростанцию, когда сохраняется угроза повторения ракетных обстрелов», — отметил специалист.

Эксперт напомнил, что он и его коллеги ранее говорили о том, что РФ может осуществить еще как минимум четыре массированных ракетных атаки. При этом ударов может быть больше, а может и меньше, это будет зависеть от количества одновременно выпущенных снарядов захватчиками.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о ситуации с отоплением и электроснабжением в стране после прохождения «экватора» зимы.