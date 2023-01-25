В своем отчете эксперты ISW отмечают, что поставки танков для ВСУ позволит украинским защитникам достичь нескольких целей на фронте, информирует «НБН».

Американские аналитики считают, что предоставление западными странами основных боевых танков армии Украины поможет ей усилить механизированные боевые действия, нанести российским оккупационным силам поражение и освободить свои территории.

В предыдущих отчетах специалисты подчеркивали, что западные государства способствовали тому, что ВСУ не смогли воспользоваться тем, что войска Путина скованны в Бахмуте, путем медленного развертывания или удержания систем вооружений и предметов снабжения, необходимых для крупномасштабных контрнаступлений.

В декабре прошлого года главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный говорил о том, что нашей армии необходимы 300 танков, чтобы проводить контрнаступательные операции.

Ранее президент Финляндии предложил создать в Европе мощное подразделение с танками Leopard для Украины.