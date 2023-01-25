Как информирует «НБН» со ссылкой на «Интерфакс-Украина», по данным Генштаба ВСУ, в настоящее время не стоит вопроса о выводе Вооруженных сил Украины из Бахмута. Ситуация в этом населенном пункте остается контролируемой.

Дословно из заявления спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Ковалева, которое он озвучил в эфире телемарафона:

«Это весьма странно, чтобы в данный момент выходить из Бахмута, ведь там сейчас полностью контролируется ситуация. Защитникам Украины удается давать отпор захватчикам РФ».

При этом спикер Генерального штаба ВСУ добавил, что по то время, пока в городе «есть подвалы, есть возможность также украинским военным обороняться и держать территорию. Они будут оставаться там до того времени».

Согласно словам Ковалева, российско-оккупационные силы в настоящее время бросают все силы на то, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.

Он добавил:

«И, по всей вероятности, это та цель так называемой «специальной военной операции», о которой говорят оккупационные силы, чтобы Путину удалось хоть что-то показать собственному электорату».

Ранее мы писали о том, что политики США и Запада советовали Украине переключить свое внимание из Бахмута на южное направление.