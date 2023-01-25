В отчете ISW отмечается, что заявления россиян о «наступлении» на Угледар – попытка создать «положительный нарратив» на фоне отсутствия прогресса захватчиков на других участках фронта в регионе, в частности в Бахмуте, информирует «НБН».

Пропаганда РФ массово распространяет дезинформацию о том, что 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота ВС России прорвала украинскую оборону взле Угледара и продвинулась к северу от села Павловка.

В Институте изучения войны напомнили, что в ноябре прошлого года российские войска потеряли много сил в районе этого города и вряд ли смогут возобновить наступление. Также западные аналитики сообщают, что нет реальных признаков восстановления путинской армии в западной части Донетчины.

«Российские источники преувеличивают российскую активность на этом участке фронта, российские усилия, вероятно, сосредоточены на поддержке этой информационной операции и не предвещают возобновление российского наступления на западе Донецкой области», — отметили в ISW.

Эксперты обратили внимание на то, что подобные фейки российская пропаганда вероятно запустит и относительно Запорожского фронта, оккупанты заявляют, что они якобы осуществляют в области локализованные наступления, не предоставляя соответствующих подтверждений своим словам.

Также в ISW рассказали, что даст Украине передача западных танков.