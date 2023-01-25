Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении «Ліга.НЕТ» со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Дословно из сообщения российского ресурса «Белтгород»:

«Жители Белгородской области увидели обращение Владимира Зеленского по телевизору. А после сигнал исчез. Пока что наша власть молчит».

В свою очередь телеграм-канал «Крымские партизаны» отмечает:

«В Крыму телевидение просто прозревает. Там поздравляют президента Зеленского с днем рождения. Говорят, что сегодня крымчане даже будут запускать салюты».

А вот ресурс «Крымский ветер» уточнил, что видео с выступлением Зеленского хакеры запустили в Севастополе и Симферополе по телевидению. Транслировал это телеканал «ТНТ».

Напомним, ранее Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы ОПУ.