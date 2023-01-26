В своем отчете эксперты ISW предупредили о том, что армия Путина может проводить ограниченные атаки на большую часть линии фронта, чтобы рассредоточить и отвлечь украинских защитников для проведения решающего наступления на Луганщине, информирует «НБН».

В Институте изучения войны отмечают, за последние несколько дней российские захватчики возобновили ограниченные наземные атаки на двух основных участках фронта — в центре Запорожской области и на западе Донецкой области.

Специалисты утверждают, что масштабы и характер этих обстрелов говорят о том, что оккупанты таким образом пытаются отвлечь и прижать ВСУ к отдельным участкам фронта.

Военное руководство РФ может отказаться от приоритета операций вокруг Бахмута Донецкой области, поскольку темпы операций вокруг города, которые проводят «вагнеровцы», снижаются. Чтобы скрыть этот провал, россияне могут продвигать нарративы о наступлениях в Запорожской и Донецкой областях.

О подготовке путинских войск к наступлению на Луганщине свидетельствует их распределение вдоль линии фронта в этой области. Наиболее вероятным направлением для атаки ВС РФ может стать линия Сватово-Кременная.

Оккупанты могут надеяться отбить критически важный участок в северной части Донетчины вокруг Лимана и использовать линию Сватово-Кременная для дальнейших атак на западную часть Харьковской или северную часть Донецкой области.

По мнению аналитиков ISW, россияне вряд ли смогут существенно продвинуться на этом направлении, даже если успешно начнут наступление на этом участке фронта.

Ранее в Институте изучения войны рассказали, когда может начаться наступление на Украину из Беларуси.