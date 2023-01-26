Эксперт отметил, что сегодня российские захватчики тестировали возможности систем противовоздушной обороны Украины. Атаку иранскими дронами-камикадзе оккупанты используют для выявления систем ПВО, в частности новых.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

«Такая атака в две-три волны называется «перегрузка». Есть цели перегрузить, а у конкретных ракет есть цель попасть по нужным объектам», — объяснил Левин.

Несмотря на старания российских оккупационных сил, противовоздушная оборона нашей страны справляется, однако не стоит недооценивать угрозу, поскольку закрыть небо полностью не смогут никакие системы ПВО.

«Нет ни одного ППО или ПРО в мире, даже у США, Европы или Израиля, которые не пробиваются. Никакое ПВО не закроет небо полностью, всегда какая-то часть пролетит, поэтому угроза попадания есть всегда», -констатировал аналитик.

Напомним, что в Воздушных силах ВСУ сообщили, чем Россия сегодня атаковала нашу страну.