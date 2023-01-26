Советник городского главы отметил, что во временно захваченном городе существенно увеличилось количество россиян – как военных, так и гражданских. Приезжие обживаются в Мариуполе и зарабатывают на его жителях.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам Андрющенко, граждан РФ в городе насчитывается до 40 000 человек. Россияне, не стесняясь, заселяются в квартиры мариупольцев. Кроме того, приезжие начинают новые «бизнесы».

Советник мэра рассказал, что оккупанты кормят своих бесплатно по лагерям. Однако в этих палатках россияне начали продавать по дешевке еду, которой их кормят, местным жителям. Поскольку у граждан государства-террориста хорошая зарплата, они могут питаться в другом месте или покупать нормальные продукты в магазинах.

Ранее Андрющенко сообщил, сколько россиян страна-агрессор намерена завезти во временно оккупированный Мариуполь.