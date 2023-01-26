Как информирует «НБН», о приглашении Гиркина в ЧВК «Вагнер» в Украине речь идет в материале «РБК». Также об этом информирует пресс-служба Пригожина.

Дословно из заявления бывшего повара Путина:

«Являясь старшим начальником ЧВК «Вагнер» я приглашаю господина Гиркина на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его опыт боевых действий».

Также Пригожин добавил, что принял решение относительно принятия Гиркина в ЧВК, несмотря на «крайне негативное отношение» к нему.

«Предлагаю Гиркину прибыть на территорию Луганской области для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений», — отметил главарь ЧВК «Вагнера».

При этом Пригожин добавил, что высокую должность Гиркину точно не предложат, так как для этого якобы «нужно показать собственные возможности».

«А посему пора уже переходить от слов к делу», — подытожил главарь бандитского вооруженного формирования.

Что ответил Гиркин?

В ответ на такое предложение Пригожина, Игорь Гиркин сообщил, что мог бы обсудить предложение с его сотрудниками, не выезжая в Луганск.

В это же время он добавил, что до того момента, пока такие переговоры не состоятся, он не знает, что ему отвечать.

Цитата из заявления экс-главаря боевиков «ДНР» Гиркина:

«Так или иначе, я готов это предложение рассмотреть. Не говорю согласиться, но рассмотреть. И то, если только оно будет сделано в нормальном виде и если оно меня устроит».

Напомним, ранее мы сообщали об обращении Пригожина к Джону Кирби.