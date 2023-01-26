Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», такие данные в среду обнародовали турецкие средства массовой информации. В частности, об этом сообщали TGRT и NTV. Помимо того, удар российской ракеты по турецкому судну также подтвердило и агентство Reuters, которое сослалось на информацию компании по безопасности судоходства Ambrey.

Отмечается, что в результате обстрела Херсона пожар вспыхнул в рулевой рубке судна. Экипажа на борту не было. Как следствие, никто из людей не пострадал. Но также не было кому и противостоять пожару.

Согласно информации TGRT, очевидцы сообщили о сильном взрыве после попадания ракеты в корабль. Согласно информации информационного агентства Reuters, в судно под турецким флагом попала российская ракета.

Los rusos atacaron el barco Tuzla, que ondeaba la bandera turca en el puerto marítimo de Kherson, informa el canal turco NTV.



Después del ataque, se produjo un incendio en el puente del capitán. Afortunadamente, no había tripulación a bordo. pic.twitter.com/BcCakSBUz3 — Noticias de Ucrania 24 horas (@UKR_token) January 25, 2023

Утверждается, что «Тузла» была одним из кораблей, которые застряли в портах Украины после начала полномасштабного военного вторжения России.

Напомним, ранее мы уже писали о сильном ракетном ударе по жилому дому в Днепре, в результате чего погибли более сорока мирных граждан.