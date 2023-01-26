Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», такие данные в среду обнародовали турецкие средства массовой информации. В частности, об этом сообщали TGRT и NTV. Помимо того, удар российской ракеты по турецкому судну также подтвердило и агентство Reuters, которое сослалось на информацию компании по безопасности судоходства Ambrey.
Отмечается, что в результате обстрела Херсона пожар вспыхнул в рулевой рубке судна. Экипажа на борту не было. Как следствие, никто из людей не пострадал. Но также не было кому и противостоять пожару.
Согласно информации TGRT, очевидцы сообщили о сильном взрыве после попадания ракеты в корабль. Согласно информации информационного агентства Reuters, в судно под турецким флагом попала российская ракета.
Утверждается, что «Тузла» была одним из кораблей, которые застряли в портах Украины после начала полномасштабного военного вторжения России.
Напомним, ранее мы уже писали о сильном ракетном ударе по жилому дому в Днепре, в результате чего погибли более сорока мирных граждан.
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