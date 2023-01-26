Как информирует «НБН», фотографии были обнародованы изданием Hromadske.

Также известно, что от ракетного удара агрессора погиб мужчина. Еще два человека получили ранения.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о воздушном бое в небе над Винницкой областью, о чем сообщал глава областной военной администрации.

Кроме того, согласно данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, силы противовоздушной обороны Украинского государства смогли сбить 47 вражеских ракет.