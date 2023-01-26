Игнат сообщил, что 26 января в ходе масштабной атаки на Украину российские оккупанты выпустили как минимум 30 ракет, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Military Media Center.

Представитель Воздушных сил отметил, что путинские войска наносили удары по территории нашей страны крылатыми ракетами Х-101, однако есть данные и о применении врагом других типов ракет.

Известно, что из Мурманской области РФ был вылет шести самолетов Ту-95МС.

Спикер Воздушных сил добавил, что информацию о результатах работы украинской противовоздушной обороны сообщат позже, сейчас же важно сохранять режим информационной тишины.

Ранее руководитель Винницкой областной военной администрации сообщил о воздушном сражении в регионе.