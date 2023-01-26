Как информирует «НБН», по словам Залужного, силы ПВО Украины уничтожили сорок семь российских ракет в небе над нашей страной.

Дословно из заявления Залужного:

«Вражеские силы осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования. Это были Х-101, Х-555, Х-47 «Кинжал», «Калибр», а также Х-59. Они запускались с самолетов Су-35, Ту-95, МиГ-31К, а также кораблей, которые дежурили в водах Черного моря».

Согласно словам главнокомандующего ВСУ, украинские силы и средства противовоздушной обороны ВСУ ликвидировали 47 крылатых ракет. Два десятка из них были уничтожены в районе столицы. Помимо того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 своих целей также не добились.

Напомним, ранее мы уже писали о воздушном бое в небе над Винницкой областью.