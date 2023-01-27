Британская разведка в сводке отмечает, что в действительности путинские оккупационные силы проводили локальные атаки в районе Угледара и Орехова. Маловероятно, что захватчики достигли там каких-либо успехов.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Великобритании.

Вероятно, военные пропагандистские источники страны-агрессора намеренно распространяют такую дезинформацию, пытаясь продемонстрировать, что так называемая «спецоперация» набирает обороты.

Британская разведка отмечает, что ситуация вокруг Угледара остается тяжелой, ВС РФ по разным направлениям пытаются прорвать украинскую оборону. Украинские фронтовые корреспонденты сообщают, что город находится под постоянными обстрелами.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили о ситуации в районе Бахмута и Угледара.