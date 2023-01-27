На брифинге в пятницу, 27 января, представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что ситуация с установкой зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» на крышах московских административных зданий выглядит забавно, информирует «НБН».

По словам Игната, назначение таких ЗРПК сбивать БПЛА, в том числе и ударные беспилотники. Он отметил, что понятно, почему россияне установили эти системы на крышах админзданий в столице.

«Собственно, они боятся, что что-то там прилетит, какой-то «хлопок» непонятно откуда», — объяснил он.

Спикер Воздушных сил отметил, что в мире существует практика установки систем ПВО на крышах, однако это делают не таким неуклюжим методом, как в стране-агрессоре. В случае РФ, эффективность ЗРПК сомнительна.

«Поскольку если что-то может лететь, то оно просто может лететь ниже, чем стоит сам «Панцирь». Поэтому понятно, что наибольший эффект это дает для населения, которое, возможно, готовят к мобилизации», — добавил Игнат.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, по какому принципу в РФ разворачивают системы противовоздушной обороны.