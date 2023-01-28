Как информирует «НБН», об этом заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Евгений Ерин в эфире телемарафона.
Дословно из озвученного Ериным сообщения:
«Враг, таким образом пытается создать определенные ложные цели для того, чтобы вместо поражения настоящих танков, украинские защитники наносили удары по таким «танкам».
В это же время Ерин добавил, что стоимость одного макета и одного настоящего танка абсолютно несопоставима. Такие действия оккупационных сил являются одним из способов введения в заблуждение, то есть создания иллюзии усиления какого-то отдельного направления, а также ложные данные о количестве вооружения и военной техники.
Напоследок Ерин добавил:
«Однако все эти моменты отслеживались. Мы были готовы, что оккупанты пойдут именно на такие действия».
Напомним, ранее мы уже писали о том, что украинские защитники уничтожили склад боеприпасов врага в Луганской области.
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