Как информирует «НБН», об этом заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Евгений Ерин в эфире телемарафона.

Дословно из озвученного Ериным сообщения:

«Враг, таким образом пытается создать определенные ложные цели для того, чтобы вместо поражения настоящих танков, украинские защитники наносили удары по таким «танкам».

В это же время Ерин добавил, что стоимость одного макета и одного настоящего танка абсолютно несопоставима. Такие действия оккупационных сил являются одним из способов введения в заблуждение, то есть создания иллюзии усиления какого-то отдельного направления, а также ложные данные о количестве вооружения и военной техники.

Напоследок Ерин добавил:

«Однако все эти моменты отслеживались. Мы были готовы, что оккупанты пойдут именно на такие действия».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что украинские защитники уничтожили склад боеприпасов врага в Луганской области.