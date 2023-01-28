Как информирует «НБН», об этом в эфире телемарафона сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

Она, в частности, подчеркнула, что ВСУ на юге Украины продолжают точными ударами ликвидировать склады оккупантов и места дислокации их войск.

Дословно из заявления Наталии Гуменюк:

«Противник имеет необходимость в местах дислокаций и опор как плацдарма. Они будут продолжать искать такую позицию. Об этом говорит то, как они маневрируют по всему левобережью, пытаясь обустроить себе более или менее устойчивые позиции. Однако наша постоянная огневая работа, огневой контроль, это их донимает и не предоставляет такой возможности».

Кроме того, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины добавила, что истощение вражеских сил – это часть подготовки к возможному контрнаступлению ВСУ.

«Хочу напомнить, что это является также весьма существенным влиянием в рамках подготовки к контрнаступлению. Мы истощаем врага на моральном, физическом и логистическом плане».

Ранее Наталия Гуменюк рассказала о подготовке врага к массированному удару по Украине.